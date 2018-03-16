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» » » » Стальные диски на NISSAN Patrol: в чем преимущества выбора?

Стальные диски на NISSAN Patrol: в чем преимущества выбора?

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
orw-wheels.com
Преимущества и особенности стальных дисков Orw, предназначенных для NISSAN Patrol. Какие модели предлагает компания Orw Wheels.

NISSAN Patrol, как и любой внедорожный автомобиль, предназначен для эксплуатации в сложных, экстремальных условиях. Поэтому все его составляющие должны отвечать самым высоким требованиям качества и безопасности. Особое значение в этом плане стоит уделить дискам, которые в процессе движения автомобиля испытывают колоссальную динамическую нагрузку.

Почему именно стальные диски Orw

Каждый владелец NISSAN Patrol хочет видеть в экстерьере своего авто диски, в которых эталонное качество сочетается с оригинальным дизайном. Этим параметрам в полной мере отвечают диски Orw. Для их изготовления применяют высококачественную сталь, способную без ущерба для стабильности геометрии изделия выдерживать критические нагрузки. Помимо надежного сырья, для дисков Orw характерным является целый ряд дополнительных преимуществ:

  • высокая прочность;
  • ремонтопригодность;
  • устойчивость к воздействию различных реагентов;
  • продолжительный срок эксплуатации.

Стальные диски для NISSAN Patrol от компании Orw Wheels в конструкции имеют усиленный обод, что позволяет им легко справляться с серьезными нагрузками. Уход за изделиями не отличается сложностью. Специальное покрытие делает их неуязвимыми перед дорожной солью, едкими моющими средствами, мазутами, а расположение отверстий препятствует засорению грязью. Высококачественная сталь, применяемая в производстве изделий, разрабатывалась специально для эксплуатации в условиях отечественных дорог. Этот факт позволяет изделиям с легкостью преодолевать все выбоины, ухабы, неоднородности покрытий.

Разнообразие предлагаемого ассортимента

Компания Orw Wheels успешно занимается производством стальных дисков для NISSAN многие годы, и за этот период сумела создать внушительный ассортимент. Водителям бренд предлагает выбор изделий различного диаметра, вылета, ширины. Размерный диапазон включает модели от R15 до R17. Особого внимания заслуживает обширная цветовая палитра дисков Orw. Разнообразие оттенков дает каждому водителю подобрать диски, идеально соответствующие именно его автомобилю.

Гарантией высокого качества стальных изделий является то, что поставляются они только в оригинальной упаковке производителя. Настоящая продукция Orw, несмотря на доступную стоимость, служит долго и хорошо переносит любые ремонтные операции. Поэтому для владельцев NISSAN Patrol установка стальных дисков всегда становится удачным и экономически выгодным решением.
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