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Как обезопасить себя и автомобиль от разбойного нападения

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
Существует 7 простых способов обезопасить себя и автомобиль от разбойного нападения. Сегодня ими поделятся специалисты питерской компании «Радио

Разбойные нападения на автовладельцев с целью похищениях их транспортного средства (не стоит путать с обычным угоном) становятся все более серьезной и насущной проблемой не только в странах Запада, но и в России. Ежегодно по всему миру: от Японии до Прибалтики и от ЮАР до Финляндии, совершаются тысячи подобных преступлений. И если в Соединенных Штатах до 2010 года совершалось около 20 000 разбойных нападений на автомобили каждые полгода, то за последние семь лет этот показатель вырос на 25 процентов. В России ситуация хотя и выглядит чуть лучше, но также достигла критических масштабов.

Учитывая эти факты, неудивительно, что все большее число автовладельцев ищут надежные способы сохранить не только свое имущество, но и жизнь. Сегодня рассмотрим несколько простых советов, которыми с нами поделились специалисты компании «Радио 433».автомобильные сигнализации и навигаторы

  1. Всегда ездите с закрытыми дверями. Особенно при движении на трассе, в незнакомом районе или по ночной дороге. Не стоит без нужды опускать стекла.
  2. Останавливаясь на мало оживленных перекрестках, обращайте внимание на людей, праздно стоящих на обочине.
  3. Установите в автомобиле радиостанцию и настройте ее на экстренную волну. Приобрести такое оборудование можно здесь: http://radio433.ru/.
  4. Зарегистрируйте транспорт в системе GPS-мониторинга и установите на него скрытый трекер с автономным питанием.
  5. Всегда сохраняйте достаточную дистанцию с идущим впереди автомобилем, пусть она будет даже чуть больше рекомендуемой. Это позволит оперативно развернуть машину в случае опасности.
  6. Если произошло ДТП и вы не являетесь его прямым виновником, не торопитесь выходить из транспортного средства. Авария может быть спровоцирована умышленно. Лучше дождаться сотрудников полиции.

Седьмому совету, пожалуй, следует уделить чуть больше внимания. По сообщению Американского бюро судебной статистики, водителей, которые пытаются отстаивать свое имущество с оружием в руках, убивают в четыре раза чаще. Статистика, которая приводилась в данном докладе, гласит: «Использование преступниками огнестрельного оружия наблюдалось всего в 10% угонов. В то же время эта цифра составляет 75% в тех случаях, когда автовладелец хватался за пистолет в целях самозащиты».

Запомните: оружие дарит чувство безопасности, поэтому, как говорил великий классик, лучшая битва та, которая не состоялась. Согласитесь, жизнь в любом случае дороже!
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