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Где можно найти хороший автосервис?

0
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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
В поисках хорошего автосервиса можно потратить довольно много времени и при этом не придти к какому то конкретному результату, но есть некоторые хитрости,

Этим вопросом задается множество автовладельцев, когда им приходится обращаться к такому роду услуг, если у них возникают проблемы с их четырёхколёсным другом. Стоит помнить, что не всегда дорогие автосервисы бывают более надежным местом для ремонта авто, чем бюджетные варианты. Стать клиентом хорошего СТО и получить действительно качественный ремонт машины удается далеко не всем.

Найти надежное СТО, которому можно доверить свое авто, не так уж и просто, как может казаться на первый взгляд, но существует ряд критериев, на которые следует опираться выбирая сервис по починке своего автомобиля:

  • советы знакомых, которые имели положительный опыт починки их собственных машин в каком-то сервисе;
  • опрос знакомых, друзей, родственников или коллег по работе с целью нахождения хорошего СТО;
  • поиск рекомендаций на различных форумах, чтение комментариев автовладельцев, которые прибегали к данному роду услуг;
  • найти сервис специализирующийся на определенной марке автомобиля;
  • связаться через интернет с автоклубом своей марки, где можно будет получить полезную информацию о проверенных салонах.

Проверка качества работы сервиса

Как говорят люди: «доверяй, но проверяй», вот почему после нахождения более-менее проверенного варианта по починке своего авто, полагаясь на советы знакомых, друзей или людей на форуме следует все же лично посетить автосервис и заказать какую-то мелкую услугу. Автосервис искали, но не нашли?Например, замену тормозных колодок или лампочек и проверить качественность работы, а заодно обратить внимание на следующие немаловажные детали перед обращением в этот салон для более серьезных поломок:

  • в хорошем автосервисе обслуживается большое количество машин;
  • узнать какие запчасти используют при починке средств передвижения (стоимость, производитель);
  • пообщаться с автомехаником, по поводу своего автомобиля, чтоб опередить разбирается ли он в том, как устроена именно эта марка;
  • обязательно обратить внимание на внешний вид помещения, если оно неопрятно и не убрано, то скорей всего и починка машин будет производиться небрежно и некачественно;
  • по возможности посмотреть, где хранятся инструменты, если это действительно хороший автосервис, где серьезно относятся к своей работе, то все инструменты должны быть строго разложены по размерам и категориям;
  • также следует обратить внимание на освещение мастерской, если оно не достаточное, то скорей всего владелец экономит на электроэнергии, а значит и на всем остальном и такое место не может предоставлять качественные услуги.

Если автоцентр устраивает по всем критериям, то следует обратить внимание на ряд документов, где должны указывать:

  • все типы ремонтных работ, которые может осуществить салон;
  • стоимость за услуги и порядок их оплаты;
  • материалы и запчасти, которые предоставляет автосалон;
  • гарантийные обязательства на предоставляемые услуги и используемые при починке запчасти.

По окончании процесса поиска автоскрвиса, проверки на качественность предоставляемых в нем услуг, согласовании суммы оплаты за сервис, когда все интересующие нюансы были выяснены и не возникло вопросов или сомнений насчет качественности и надежности выбранного места для осуществления ремонта машины, можно смело доверять ему свое любимое авто и быть уверенным в положительном результате. В столь важном вопросе главное серьезный подход, тогда машина сможет прослужить своему владельцу очень долго и будет лишь радовать своим безупречным состоянием и исправной работой.
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