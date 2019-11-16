Как получить деньги под залог автомобиля: основные требования и условия

Как быстро и с минимумом документов получить денежный заем? Ответ прост: оформить кредит под залог авто. В Санкт-Петербурге, как и в других более или менее крупных городах, это можно сделать в двух местах: в банке или в автоломбарде. Как правило, второй путь и быстрее, и выгоднее.

Выбираем выгодные условия договора займа под залог автомобиля

Для получения займа необходимо оформить договор, в котором указываются все условия сделки. У разных компаний они могут быть различными, но ряд положений обязательно присутствует всегда.

Валюта займа.

Теоретически, заем выдается или в российских рублях, или в долларах США. Как правило, потребители выбирают отечественную валюту, и дело здесь не только в том, что заем в долларах выдают только банки. Просто одно из правил кредитования гласит, что кредит надо брать в той валюте, в которой получаешь основной доход.

Сумма займа

Эта величина рассчитывается индивидуально и составляет до 80-90% от оценочной стоимости машины. Оценку проводят сотрудники ломбарда на основании результатов осмотра автомобиля. Если предметом залога выступает не само транспортное средство, а его ПТС, то выдаваемая сумма не превысит 50-60%.

Процентные ставки и сроки кредита

Величина процентной ставки обратно пропорциональна сроку кредита, который в данном случае не может превышать 36 месяцев. С другой стороны, ее размер ограничивают нормативы, установленные Центральным Банком РФ. Согласно этим нормативам, недельная процентная ставка не может превышать 1,73% (90,18% годовых). Среднерыночной для рассматриваемого типа сделок является ставка в размере 1,25% в неделю (65,18% годовых).

Форма и оперативность выдачи займа

После оформления необходимых документов, деньги выдаются либо наличными, либо переводятся на карту клиента. Процесс занимает не более нескольких часов. Такая оперативность – это одно из преимуществ автоломбардов по сравнению с банками, где на ту же самую процедуру может уйти несколько дней.

Условия использования заложенного автомобиля

Если предметом залога выступает сам автомобиль, то после оформления страховки он размещается на спецстоянке. Расходы на страхование и на оплату стоянки могут быть возложены как на ту, так и на другую сторону договора. Если же предметом залога является ПТС, то заемщик сохраняет право пользования автомобилем.

Возможность досрочного погашения

Обычно договор предоставляет такое право клиенту. При этом может быть даже предусмотрено снижение процентной ставки. Но данный пункт договора необходимо читать крайне внимательно, так как именно тут недобросовестными компаниями могут быть заложены возможности для злоупотреблений.

Правила оплаты

Чаще всего используется схема аннуитетных платежей, т.е. клиент ежемесячно вносит одну и ту же определенную сумму, включающую в себя и начисленные за месяц проценты, и тело самого кредита. Но встречаются и другие схемы. Использовать для оплаты можно терминалы, банковские переводы или кассу организации.

Просрочка платежа влечет за собой наложение на заемщика штрафных санкций. Здесь тоже встречаются различные варианты (повышение общей процентной ставки, санкции за каждый день просрочки и т.д.), поэтому данный пункт договора также подлежит внимательному изучению.

Также в договоре указывается, какие именно события дают автоломбарду право реализовать заложенный автомобиль для компенсации своих затрат.

Пролонгация договора займа

Как правило, автоломбарды позволяют пролонгировать кредит, так как в целом они заинтересованы в получении процентов. Обычно эта опция предоставляется бесплатно, но от клиента требуется выполнение определенных условий. Все они, как и количество возможных пролонгаций, указываются в договоре.

Для пролонгации клиенту необходимо лично приехать в офис кредитора и подписать дополнительное соглашение. Возможен также вариант перезаключения договора

Требования к заемщику и транспортному средству

От заемщика обычно требуется небольшой пакет документов: паспорт с местной пропиской, свидетельство о регистрации автомобиля, водительские права и ПТС. Иногда к ним присоединяется полис ОСАГО. Возрастные ограничения как по минимальному (18-21), так и по максимальному (65-69 лет) возрасту тоже не редкость.

Что касается транспортного средства, то оно должно быть легально растаможено, не находиться в залоге или под арестом. Номера агрегатов не должны носить следы изменений. Если машина приобреталась в кредит, то нужна справка о полном погашении задолженности. Возрастные автомобили в качестве залога принимаются не всегда.

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