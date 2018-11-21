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Комфортные поездки по Питеру на арендованном авто

0
61
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
zagranitsa.com
Если вы планируете посетить все самые интересные места в Питере за время поездки, решить все вопросы и сделать все дела, то без личной машины вам точно не

Санкт-Петербург - потрясающий по своей красоте и истории город. Здесь сосредоточено невероятное количество дворцов, особняков, красивейших мостов и парковых ансамблей, которые ежегодно приезжают посмотреть сотни тысяч туристов. Лучший способ увидеть все и успеть везде - аренда авто в Санкт-Петербурге.

Аренда авто в Питере

Забронировать машину лучше заранее, так как спрос на данную услугу очень большой, то имеется большой риск остаться на отдыхе без авто. Ресурс позволяет изучить условия всех компаний проката, представленных в каталоге. Выбрав модель автомобиля, вы резервируете его, а на электронную почту вам отправляют ваучер с данными, который необходимо распечатать.

Куда отправиться, что посмотреть

Прокат авто в Санкт-Петербурге дает полную свободу в передвижении по городу и самостоятельном выборе маршрута. И так, чтобы поездка стала незабываемой, обязательно включите в список посещения такие места, как Зимний дворец, где сегодня размещается Эрмитаж - невероятный по своим размерам и количеству выставочных павильонов!

Зимний дворец

Русский музей - первый музей изобразительного искусства, открывшийся в 1898 году. Он занимается сразу несколько исторических памятников архитектуры: Михайловский дворец, Строгановский, Мраморный и другие. Исаакиевский собор, история которого начинается с момента основания города. Его внутренние интерьеры сохранили настоящие шедевры русского зодчества.

Среди интересных мест стоит отметить Кунсткамеру, дворец Меньшикова, Петербургский университет, Петропавловску крепость и многое другое. Обязательно посетите Петергоф - потрясающий дворцово-парковый ансамбль, который состоит из 150 фонтанов, дворцов, павильонов и садов.

Петергоф

Условия автопрокатчиков и выбор машины

Найти прокатчика в Питере не так сложно. Крупные международные фирмы находятся на территории вокзалов и аэропорта. Местные разбросаны по всем районам, найти их не составит труда. Каждая компания выдвигает ряд стандартных условий. Аренда автомобиля в Санкт-Петербурге возможна, если:

  • водитель старше 21 года;
  • стаж за рулем - не менее 1 года;
  • имеет при себе банковскую карту;
  • ваучер (если машина резервировалась онлайн).

Цена аренды зависит от марки авто, ее технического состояния, пробега, наличия дополнительных страховок и так далее.

Прокат машины в Санкт-Петербурге класса эконом обходится от 33 евро за сутки, авто классом выше – от 40 евро за сутки. Обратите внимание при заключении договора, действует ли ограничение на суточный километраж. Чаще всего, машины выдаются арендаторам с полным баком, поэтому вернуть их надо с тем же количеством топлива и в чистом виде.

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