Новый Рено Дастер 2019 – ближе к любителям разнообразной езды

Рено Дастер покупают автомобилисты в России, Европе, Южной и Северной Америке, Индии. Предыдущие модели простого дизайна, скромного оснащения. Наряду с невысокой ценой сочетается высокое качество, надежность и безопасность. Разработчики постоянно двигаются вперед, совершенствуя другие модели.

Стильный, красочный, мощный Рено Дастер 2019 представлен на рынке в новом амплуа. Автомобиль гармонично сочетает стойкость, практичность, универсальность и функциональность. История Рено Дастер была положена в 2009 году, за это время миллионы автолюбителей оценили по достоинству комфорт и бескомпромиссность.

Экстерьер

Внешне произошли изменения: появился характерный вырез эмблемы на капоте, задние фары приобрели квадратную форму, решетка радиатора стала выразительнее. Сбоку появилась накладка, являющаяся отличительной чертой Рено Дастер. В полноприводных авто отображается 4WD. Рейлинги на крыше имеют четкие очертания, смотрятся привлекательно. В базовой комплектации присутствует заводская тонировка.

Позади авто расположен парктроник, по бокам и впереди – камеры. Это способствует обзору автомобиля в 360 °C. Под капотом 1,5 л дизельный мотор, мощностью 110 лошадиных сил. Хорошо зарекомендовал себя, длительное время функционирует в автомобилях. Рено Дастер оснащен 6-ступенчатой коробкой передач.

Интерьер

Приборная панель автомобиля изменилась, цифровой дисплей разработчики переместили выше, ближе расположен к водителю, навигационная система не изменилась. Руль регулируется по вылету, наклону. В данной модели в 2019 году появился климат-контроль. Увеличенные сидения для комфорта водителя и пассажиров, приятный пластик, защищающий от царапин и ударов, отличная цветовая гамма порадует каждого автолюбителя.

Технические характеристики

Габариты автомобиля приемлемые для езды по бездорожью и городским условиям:

длина – 4315 мм;

ширина – 1822 мм;

высота – 1695 мм;

колесная база – 2673 мм;

клиренс – 210 мм;

объем багажника – 408 мм.

Подвеска, двигатель, трансмиссия остались прежними. Отличительной чертой стало плоское днище, позволяющее передвигать по сугробам и грязи. Модель на дизельном топливе полностью оснащена для российских дорог. Вы можете купить новый Дастер 2019 одном из 4-х вариантов исполнения: Authentique, Expression, Privilege, Luxe Privilege. К продаже доступны внедорожники специальной серии Dakar Edition.

Видеообзор Renault Duster

Покупка

Новый автомобиль Рено Дастер 2019 предоставляет водителям возможность завести мотор до начала езды, есть защита от угона. Боковые и фронтальные подушки способствуют высокому уровню безопасности и комфорту. Выражаем огромную благодарность автосалону Renault FAVORIT MOTORS за предоставленный автомобиль Renault Duster, за проведенный тест-драйв. Обратиться за новыми автомобилями Рено можно к официальному дилеру FAVORITMOTORS. Они предоставят качественную консультацию, помогут с выбором. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте.