KAMA TYRES: как открыть современный интернет-магазин

Осенью 2019 года Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES открыл официальный интернет-магазин. Ильдар Шайдуллин, и.о. заместителя директора по маркетингу Торгового дома «Кама», рассказал об особенностях открытия современного онлайн-магазина, преимуществах его работы и курсе компании на e-commerce.

На сайте официального интернет-магазина Шинного бизнеса KAMA TYRES представлено 370 товарных позиций. Российские автовладельцы могут приобрести шины торговых марок Viatti, KAMA и KAMA PRO и другую сопутствующую продукцию. Открытию торговой онлайн-площадки предшествовала серьезная работа.

«Мы продолжаем тестировать и улучшать функционал сайта, вносить необходимые изменения в его структуру, повышая эффективность работы онлайн-магазина. При этом мы стараемся сделать удобными продажи как для b2c, так и для b2b-клиентов», – отметил Ильдар Шайдуллин.

Для клиентов интернет-магазина действует специальное предложение. До 31 декабря 2019 года на легковые и легкогрузовые шины летнего и зимнего ассортимента марок Viatti, KAMA и KAMA EURO действует скидка 10%. Для того, чтобы воспользоваться акцией, нужно зарегистрироваться или пройти процесс авторизации на сайте интернет-магазина kamatyres.shop и при оформлении заказа ввести промокод «KAMA10».

Клиентам kamatyres.shop доступны несколько способов получения заказа. Покупатели могут оформить самовывоз, доставку из подразделений компании по адресу или доставку транспортной компанией. Помимо этого, KAMA TYRES совместно с сетью АЗС «Татнефть» запустил сервис по выдаче интернет-заказов на объектах автозаправочных станций партнера. Сейчас в списке пунктов выдачи заказов 39 адресов в Москве и Санкт-Петербурге, однако в скором времени компания подключит новые регионы присутствия АЗС «Татнефть».

Официальный интернет-магазин KAMA TYRES https://kamatyres.shop/