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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Новый Tesla Cybertruck и Citroën Karin 1980 года обладают сходствами

Новый Tesla Cybertruck и Citroën Karin 1980 года обладают сходствами

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
autocitroen.ru
Новый Tesla Cybertruck и Citroën Karin 1980 года обладают сходствами

По мнению компании «Авто Премиум» (официальный дилер Citroen в Санкт-Петербурге), у электрического пикапа Tesla Cybertruck и концепт-кара Citroën Karin есть определенные сходства. В этом году Cybertruck 2019 представили в Лос-Анджелесе, после чего не все оценили заслуги дизайнеров, породив по следам презентации ряд мемов. Объяснением этому служит оригинальность внешнего вида автомобиля, напоминающего транспортные средства из фантастических кинолент. Впрочем, у Tesla Cybertruck есть и некоторое сходство с существующим на самом деле автомобилем.

Это концепт-кар Citroën Karin, который аудитория смогла увидеть во время Парижского автосалона 1980 года. Концепцию разработал Тревор Фиоре (Trevor Fiore) руководивший тогда конструкторским отделом Citroën. Тогда неординарные дизайнерские упражнения были, главным образом, направлены на создание интеллектуальной базы вариантов дизайна «автомобиля будущего». Citroën Karin стал исключением и был впечатляюще встречен публикой.

 

По материалу, подготовленному компанией «Авто Премиум»

Официальным дилером Citroen в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, Хасанская ул, д.5, корп.2

Телефон: +7 (812) 325-25-35

https://www.autocitroen.ru/

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