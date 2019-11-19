Советы по выбору качественных и надежных шин

Как выбрать «правильные» зимние шины для своего региона и обкатать новые модели, рассказал Ильдар Шайдуллин, и.о. заместителя директора по маркетингу ООО «Торговый дом «Кама». Интервью со специалистом Шинного бизнеса группы «Татнефть» KAMA TYRES было опубликовано на страницах сервиса «Яндекс.Маркет».

Он отметил, что в России законодательно запрещено ездить на летних шинах с декабря по февраль. Однако допускается эксплуатировать круглый год «липучки» – зимние нешипуемые шины. Рекомендуется проводить сезонную замену шин с наступлением холодов: когда среднесуточная температура будет ниже +7°C.

При покупке новых зимних шин важно понять, какая модель актуальна: шипуемая или фрикционная. Выбор зависит от условий эксплуатации и географии поездок. Шипуемые шины оптимально подходят для бездорожья и заснеженных дорог. Чтобы шина служила долго, необходимо провести обкатку. Первые 400-500 километров рекомендуется проехать в спокойном режиме, без резких торможений и маневров.

Для регионов, в которых преобладают теплые зимы, мокрый снег оптимальным решением станут фрикционные, нешипуемые шины. По сравнению с шипуемыми они менее шумные и демонстрируют лучшие характеристики во время разгона и торможения на асфальте.

Кроме того, необходимо учитывать рисунок протектора и правильно читать маркировку на боковине шины. Производитель предоставляет много необходимой для автовладельца информации: индекс несущей способности, типоразмер, сезонность, категория скорости.

Модели с симметричным типом рисунка протектора отлично справляются со снегом и ледяным покрытием. При езде по снежной каше уровень скольжения у них невысокий.

Шины с направленным рисунком протектора обладают всеми преимуществами первого варианта. Однако они шумные и не предназначены для поездок на высокой скорости. Универсальный вариант – шины с асимметричным рисунком протектора. Они эффективно отводят воду, обеспечивают надежный контакт с дорожным полотном, уверенно держат дорогу.

Источник: https://market.yandex.by/journal/expertise/na-chto-obraschat-vnimanie-pri-pokupke-zimnih-shin?type=expertise&semanticId=na-chto-obraschat-vnimanie-pri-pokupke-zimnih-shin&lr=0&rtr=157