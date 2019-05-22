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» » » Аренда автомобиля – популярная услуга

Аренда автомобиля – популярная услуга

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
rent-for-event.ru
Благодаря возможности получить автомобиль в аренду люди перестают быть привязанным к общественному транспорту, метро и такси.

Благодаря возможности получить автомобиль в аренду люди перестают быть привязанным к общественному транспорту, метро и такси. Особенно это актуально во время отпуска в другой стране, когда есть желание посетить большое количество достопримечательностей за короткий промежуток времени.

Взять автомобиль в аренду на www.rent-for-event.ru можно как на сутки, так и на несколько месяцев, с водителем или без него. Водитель имеет возможность выбрать тот класс автомобиля, который идеально подойдет для конкретной местности. Для передвижения по горам в аренду берут один класс автомобиля, для отдыха большой семьи – соответствующую модель машины.

Аренда автомобиля при отдыхе за границей экономически оправдана. Для оформление аренда потребуется минимальный пакет документов – паспорт гражданина, водительское удостоверение международного образца. Условия предоставления аренды автомобиля в каждой компании могут незначительно отличаться. Одно из таких отличий - возраст водителя, который в некоторых компаниях должен быть не менее 18 лет, в других - от 21 года.

Оформление страховки позволяет компании покрыть риски повреждения или угона автомобиля. Страховка обычно уже включена в стоимость аренды автомобиля, поэтому водитель обязан детально изучить ее условия.

Компании предоставляют аренду автомобиля посуточно. При оформлении договора можно согласовать место и время получения и точку возврата автомобиля. Услугой могут воспользоваться физические и юридические лица. Существует определенный регламент приема и сдачи автомобиля в аренду.

После оформления договора клиент принимает автомобиль у арендатора. При проведении внешнего осмотра автомобиля нужно обращать внимание на повреждение кузова. Все царапины, сколы нужно обязательно внести в протокол, чтобы при возврате не возникало недоразумений.

При выявлении различных неисправностей автомобиля в момент его эксплуатации клиентом нужно обратиться в компанию арендатора. Клиенту обязаны предоставить эвакуатор, чтобы осуществить транспортировку неисправного автомобиля. В случае невозможной дальнейшей эксплуатации сломанного транспортного средства клиент получает аналогичную замену.

Возврат автомобиля должен осуществляться в месте, указанном в договоре. После осмотра и приема его арендатором нужно документально подтвердить факт передачи транспортного средства арендатору. При сдаче автомобиля позднее указанного срока клиент обязан заплатить штраф. Сумма штрафных санкций обычно указана в договоре компании.

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