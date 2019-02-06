Воздушные компрессоры для автосервиса

Где раньше использовались компрессоры высокого давления? Область их применения ограничивалась использованием в водолазных целях, а также в сжижении газов для производства сварочных работ.

Сейчас же этот круг значительно расширился, и вот уже перед желающими купить компрессор высокого давления стоит нелёгкий выбор между множеством производителей компрессоров, и ещё большим множеством представляемых ими моделей компрессоров. Просмотреть большой каталог компрессоров и выбрать необходимую продукцию можно на сайте компании ООО "Компрессорные технологии".

Как же не ошибиться и подобрать именно то, что вам нужно – не больше и не меньше, ведь компрессор высокого давления – это недешёвое удовольствие. Совет может быть один – не ломайте голову, а доверьтесь фирмам, которые специализируются на поставках компрессоров. Для облегчения общения с представителями такой фирмы и для лучшего понимания ими ваших потребностей, нужно подготовиться к этой встрече очень тщательно.

Подготовка должна будет заключаться в том, что вам стоит изложить на бумаге такое как бы мини-техзадание, т.е. основные ваши требования к искомому агрегату.

Обдумывая его содержание стоит подумать прежде всего о том, насколько часто вы планируете пользоваться компрессором и в каких объёмах при этой частоте вы будете его нагружать – т.е. сколько вы хотите заполнять одновременно баллонов определённой ёмкости. Этот вопрос имеет пожалуй первостепенное значение, поскольку он позволит определить оптимальную мощность компрессора, который вам нужен.

В непосредственной связи с этим вопросом находится и вопрос о том, каковой, по-вашему, должна быть необходимая степень сжатия у компрессора, и сколько должно быть этих ступеней, чтобы обеспечить ваши потребности, а также вопрос о том, планируете ли вы использовать компрессор для сжатия газов с увеличенным содержанием кислорода, и будет ли необходимость использования производимого компрессором воздуха для последующего смешивания с кислородом.

Нельзя сказать, что остальные технические характеристики компрессоров производные или второстепенные, но они не всё же не так важны как мощность компрессора. В этой связи, вам следует определиться с тем, в каких – стационарных или мобильных условиях вы будете им пользоваться, так как от этого зависят габариты компрессора, а также энергопитание приводного двигателя компрессора – электрическое – однофазное или трёхфазное, бензин или дизельный ДВС.

Кстати, если у вас уже есть оборудование для автосервиса и ремонта, то вам также стоит задуматься о приобретении компрессора высокого давления, который можно использовать и в этих целях.