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» » » Новая Mazda 6

Новая Mazda 6

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
prod.mazda-ring.ru
Это одна из тех моделей, который, безусловно, ворвался на европейский рынок и очень быстро нашел своих поклонников

Mazda 6 - это одна из тех моделей, который, безусловно, ворвался на европейский рынок и очень быстро нашел своих поклонников. Прежде всего, благодаря очень хорошими ходовыми качествами и, конечно же, красивым и необычным дизайном.

Впрочем, Японцы прекрасно понимают, что построили авто, которые многие люди покупают глазами. Поэтому, не удивительно то, что внешний вид последней Mazda 6, в принципе, не изменился.

Технические данные

Самое важное изменение, которое произошло в шестерке, называется G-Vectoring Control. GVC уже знают немного раньше, пользователи Mazda 3. Это система, основная задача которой заключается в повышении комфорта вождения, благодаря умным нагрузкам на передние колеса. GVC регулирует величину крутящего момента привода на основе движений рулевого колеса, корректируя распределение нагрузок на переднюю и заднюю ось автомобиля. Таким образом, улучшает сцепление автомобиля и повышает комфорт вождения, автомобиль реагирует, под стиль езды водителя, а сама езда становится более плавной, без лишнего раскачивания кузова. GVC сочетается со всеми доступными двигателями.

Под капотом без изменений. Предложение силовых агрегатов Mazda 6 MY2017 включает в себя три бензиновых двигателя SKYACTIV-G: это 2-литровые агрегаты мощностью 145 л. с. или 165 л. с., а также 2.5-литровый мотор, с 192 л.с. Любители дизельных двигателей смогут выбирать между двумя агрегатами SKYACTIV - D который имеет под капотом 2,2 литра с мощностью 150 л. с. и 175 КМ. Двигатели работают с ручными и автоматическими редукторами.

Японцы немного поработали над звукоизоляцией работы дизельных двигателей. Ввели систему Natural Sound Smoother, который подавляет характерный и настойчивый звук дизеля. Также появилась система Natural Sound Frequency Control, задачей которого является управление фазами газораспределения так, чтобы постоянно контролировать и нейтрализовать волны давления и подавить три критических частоты, при которых компоненты привода попадают в самые большие и самые громкие вибрации.

Опции автомобиля

Для более эффективного звукоизоляции кабины, увеличено количество изоляционного материала в дверях, шасси, задней части консоли и потолке. Используется также более долговечные, прокладки, и, кроме того, шум ветра лучше подавляется с помощью ламинированных боковых стекл спереди. И на самом деле, надо признать, что японцы сделали домашнее задание. Теперь шестерка стала гораздо тише.

В интерьере обновленной Mazda 6 также мало что изменилось. Немного переработано рулевое колесо, изменена также Head-up дисплей, который теперь имеет более высокое разрешение, а также улучшенная читаемость в различных условиях освещения. Комбинацию приборов оснастили новым, информационным, цветным дисплеем с диагональю 4,6 дюйма.

Безопасность Mazda 6 укреплена двумя новыми системами. Система способная распознать дорожные знаки и продвинутый помощник вспомогательного торможения и предотвращения столкновения при небольшой скорости (Advanced SCBS).

В новой Mazda 6 изменений мало, но, с другой стороны, зачем улучшать что-то, что не разочаровывает и продается так хорошо?

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