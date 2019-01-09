Nissan представил электромобили с повышенной мощностью и увеличенным пробегом без подзарядки

Компания Nissan представила две новые версии мирового бестселлера электромобилей - LEAF 3.ZERO и LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition. Это эволюционное развитие популярной модели LEAF сделает электромобиль привлекательным для еще более широкого круга покупателей. Обе новые версии можно будет заказать в Европе, начиная с 9 января 2019 года.

Прошлый год стал рекордным для электромобилей Nissan, а теперь LEAF 3.ZERO добавляет к оборудованию самого популярного EV в Европе информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым дисплеем. Она включает дополнительные подключаемые сервисы, такие как навигация «от порога до порога». Кроме того, когда в Европе начнутся продажи LEAF 3.ZERO, покупателям будет доступно новое, улучшенное приложение NissanConnect EV.

LEAF 3.ZERO оборудован батареей мощностью 40 кВт, которую очень высоко оценили покупатели в 2018 году. Новые цвета кузова и двухцветные варианты расширят возможности выбора. Европейские покупатели могут оформить заказ на LEAF 3.ZERO уже сегодня.

Также с января на всех европейских рынках можно будет заказать электромобиль из ограниченной серии – LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition. Всего для Европы будут произведены 5000 таких EV, которые отличаются повышенной мощностью 160 кВт (217 л.с.) и увеличенным пробегом без подзарядки – до 385 км[1].

О выпуске LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition было объявлено в Японии, а на этой неделе Nissan представил его на Международной выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Обе новинки Nissan – существующая версия Nissan LEAF 3.ZERO и LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition – поддерживают высокий статус LEAF как символа концепции Nissan Intelligent Mobility.

«Сердце» LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition – аккумуляторная батарея, созданная по принципу «Интеллектуальной мощности» (Intelligent Power – один из трех ключевых аспектов Nissan Intelligent Mobility). Она отличается повышенной на 25% плотностью и увеличенной на 55% ёмкостью. Благодаря инновационной конструкции и продуманным технологиям, новая более мощная батарея состоит из 288 элементов (в то время как батареи мощностью 40 кВт состоят из 192 элементов).

На LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition установлена батарея мощностью 62 кВт, поэтому его пробег без подзарядки на 40% больше, чем у LEAF 3.ZERO с 40-киловаттной батареей. То есть, при аналогичных условиях эксплуатации пробег увеличился более чем на 100 км. Это наглядно свидетельствует об эволюции модели LEAF.

В оборудование LEAF 3.ZERO входят системы e-Pedal и ProPILOT. Эти системы были высоко оценены критиками и воплощают еще один аспект Nissan Intelligent Mobility – «Интеллектуальное вождение» (Intelligent Driving). Они радикально меняют впечатления от управления автомобилем.

Система e-Pedal для многих водителей стала настоящей сенсацией, позволяя начинать движение, разгонять, замедлять и останавливать автомобиль при помощи одной только педали акселератора. Благодаря улучшенной обратной связи («чувству педали») эта система обеспечивает плавное, комфортное движение и максимальный контроль над автомобилем.

ProPILOT – передовая система помощи водителю, которая сегодня работает при движении по одной полосе автомагистрали. Эта система позволяет автомобилю останавливаться, вновь трогаться с места и двигаться по центру полосы – как на высокой, так и на низкой скорости, а также в пробках. Таким образом, ProPILOT уменьшает стресс и усталость водителя, помогая ему чувствовать себя увереннее за рулем.

На аккумуляторные батареи для LEAF 3.ZERO и LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition распространяется та же гарантия Nissan (8 лет / 160000 км), что и на все прочие версии LEAF.

Nissan LEAF 3.ZERO выходит в продажу после самого успешного за всю историю года для электромобилей Nissan – года, в котором особенно хорошо показал себя LEAF. В 2018 году модель стала бестселлером среди электромобилей в Европе – в общей сложности покупателям было доставлено более 40 000 единиц. Также LEAF остается самым популярным EV в мире: со дня выхода на рынок первой модели в 2010 году всего было продано более 380 000 электромобилей.

Гарет Дансмор (Gareth Dunsmore), Директор отделения электромобилей Nissan в Европе, сказал: «Nissan LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition делает семейство LEAF привлекательным для еще более широких кругов покупателей. Новая версия расширяет отмеченную наградами линейку LEAF – электромобиля, который по-прежнему дарит удовольствие и от вождения, и от жизни в целом».

«С начала продаж нового Nissan LEAF в прошлом году мы получили потрясающую реакцию покупателей. На постоянно растущем рынке EV в 2018 году LEAF сохранил свой статус самого популярного электромобиля в Европе. Это подтверждает достоинства нашего продукта. Мы надеемся, что версии LEAF 3.ZERO помогут продолжить этот невиданный рост и в 2019 году».

Цены на LEAF 3.ZERO начинаются от 39 900€, а LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition будет продаваться по цене от 45 500€[2].

Европейские покупатели, желающие заказать какую-либо из этих версий, могут зарегистрировать заявку онлайн на одном из локальных европейских сайтов Nissan, начиная с 9 января 2019 г., или посетить любой из 2000 дилерских центров Nissan в Европе.

Планируется, что первые поставки LEAF 3.ZERO начнутся в мае 2019 г., а первые покупатели LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition получат свои автомобили летом 2019 г.