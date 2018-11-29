КАМАЗ манипулятор – идеальное решение для погрузки, разгрузки и транспортировки габаритных материалов, длиною до 7 метров и общим весом до 12 тонн. Внушительная длина и вылет стрелы позволяют проводить отгрузки материалов из любых труднодоступных мест. Кран, грузоподъемностью до 5 тонн позволит Вам существенно сэкономить на рабочей силе и аккуратно, но уверенно решит задачу транспортировки. Аренда манипулятора КАМАЗ особенно актуальна для грунтовых площадок, где требуется уверенная проходимость спецтехники. Шасси машины прекрасно справляется с бездорожьем и насыпью, а мощный двигатель гарантирует, что груз будет доставлен вовремя и в полной сохранности.

Какие задачи решает техника

Аренда КАМАЗа манипулятора будет незаменима практически во всех отраслях промышленности. В отличие от небольших «вороваек», габаритный КАМАЗ позволит существенно сэкономить Ваши время и средства при транспортировке большого объема груза. Это особенно актуально при решении следующих задач:

- Перегрузке и транспортировки пиломатериала с лесного хозяйства или пилорамы;

- Погрузки и разгрузке строительных материалов в условиях, требующих скорость и маневренность;

- Распределении материалов по открытой производственной площадке;

- Установке столбов, опор, габаритных рекламных конструкций;

- Демонтаже и транспортировке трансформаторов, киосков, холодильных установок.

При заказе КАМАЗа манипулятора для реализации последнего пункта важно помнить о правилах перевозки гаражей и киосков и соблюдать их. Важно пониматься, что Заказчик должен самостоятельно оценивать характеристики, габариты и специфические особенности груза, чтобы наша компания на основании предоставленной информации смогла подобрать для него оптимальную технику.

Условия аренды

КАМАЗ манипулятор – это, бесспорно, одна из самых необходимых единиц техники на крупном производственном или торговом предприятии. Однако приобретать такую дорогостоящую автомашину не всегда целесообразно, гораздо рентабельнее и удобнее будет просто взять манипулятор в аренду. На нашем сайте Вы можете круглосуточно заказать любую технику из нашего собственного автопарка по самым демократичным ценам. Аренда манипулятора КАМАЗ актуальна не только в черте города, но и при междугородней транспортировке груза. Минимальный тариф и удобная система оплаты гарантирует выгодное и комфортное сотрудничество с нашей компанией.