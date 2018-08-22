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» » » Электрокорректор фар

Электрокорректор фар

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
altoptics.ru
Не стоит забывать и про встречно проезжающие автомобили.

Не стоит забывать и про встречно проезжающие автомобили. Ваш свет фар не должен слепить их водителей. Поэтому при регулировке фар электрокорректором стоит учитывать не только личную хорошую видимость в тёмное время суток, но и возможность ослепить водителей проезжающих мимо машин. А вот подобрать и приобрести автомобильную оптику для всех марок автомобилей можно на https://altoptics.ru/.
Устройство электрокорректора фар

- Устройство состоит из переключателя уровня света на панели в авто (обычно слева от руля)

- Моторы-редукторы (сами электрокорректоры)

- Проводка (питание)

- Управляющий блок
Принцип работы

Принцип работы заключается в следующем. При регулировке уровня фар, при нажатии на переключатель на панели, начинает работать моторчик, который реагирует на нажатый переключатель и перемещает отражатель по заданной траектории.
После того как был выбран оптимальный вариант для водителя, при том, что фары не ослепляют водителей встречных автомобилей, трогать электрокорректор нет необходимости.
Электрокорректоры фар самая удобная разновидность корректоров так регулировка происходит не выходя из салона, что очень удобно.
Стоить обратить внимание на разницу уровня света фар при загруженном автомобиле и пустом. Эта разница возникает потому, что загруженная машина переваливает немного больше на заднюю свою часть, задирая вверх переднюю. Вот тут электрокорректоры нужны как никогда. С легкостью, не в зависимости от того как изменилось положение машины, можно подправить уровень света фар электрокорректором удобным для водителя образом.
Минусы электрокорректора фар

- износ моторчика. Из-за частого применения моторчики быстро изнашиваются и нуждаются в замене. Не самый выгодный вариант.

- элементы могут перегореть. Тоже не самый приятный момент. Перегоревший элемент нуждается в замене. Опять затраты.

- окисление в местах разъёмов. Легко исправляется простой зачисткой.
Несмотря на некоторый недостатки электрокорректор весьма удобное приспособление, которое есть почти у каждого современного автомобиля соответственной комплектации.

Само слово электро говорит о зависимости от электроники автомобиля и вероятности выхода данного устройства авто из строя, но все это перекрывается возможностью настроить необходимый уровень фар не выходя из салона авто.
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