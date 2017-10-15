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Безопасность перевозки детей в такси

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Автор: Алексей Морозов
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Фото:
vk.com
Чтобы быстро, комфортно и безопасно добраться до пункта назначения существует большое количество таксомоторных компаний.

Многомиллионный мегаполис или небольшой городок на пару десятков тысяч жителей уже невозможно себе представить без снующих по дорогам машин с «шашечками» на крышах. Для того, чтобы быстро, комфортно и безопасно добраться до пункта назначения существует большое количество постоянно конкурирующих между собой таксомоторных компаний.

Главными критериями в выборе такси, да и в других городах, которыми руководствуются люди: безопасность на дороге, профессионализм, знание географии города, оперативность, широкий список предоставляемых услуг и гибкая ценовая политика, как в эконом такси. Нередко пассажирами такси становятся маленькие дети и серьезные компании, дорожащие своей репутацией, стали представлять новую услугу по перевозке детей в специально установленных на заднем сидении автокреслах.

Стимулом для введения новой услуги стал и вышедший в январе 2007 года закон о перевозке детей до 12 лет.

Согласно закону, для обеспечения безопасности маленьких пассажиров должны использоваться специальные удерживающие устройства. К таким устройствам относятся: бустер – упругая подушка, благодаря которой ребёнок приподнимается так, чтоб стандартный ремень безопасности пересекал его грудь, а не шею; направляющая лямка – позволяет использовать стандартный ремень безопасности для ребёнка, закрепляя ремень в области пояса, плеча или проходя между ног; противоударный экран; детские автомобильные кресла. Автомобильные кресла, различающиеся в зависимости от возрастной категории ребёнка, закрепляются на заднем сиденье машины и прижимаются ремнём безопасности.

Не всегда родители имеют возможность лично присутствовать при перемещении своего чада. В этих случаях актуальна вновь появившаяся услуга «авто-няня». Эта услуга включает в себя сопровождение ребёнка водителем такси в школу, на секцию, на танцы… Но доверять в этом случае можно только проверенной, авторитетной, компании и выбирать водителя с безупречной репутацией.

К сожалению не все службы такси равно заботятся о здоровье и безопасности маленьких клиентов. Не везде и не всегда диспетчеры задают вопрос при заказе – «Будет ли ехать ребёнок в машине?». Многие привыкли отделываться просто штрафами. Стоит обратить внимание на статистику: самая незащищённая в катастрофах часть населения — это дети. Ремни безопасности неэффективны при росте менее 135 сантиметров. Не поможет при ударе и подушка безопасности, ведь она тоже спроектирована под габариты взрослого человека. Заботливые материнские руки не смогут защитить малыша даже на скорости 60 км/час, ведь его вес увеличится в 10 раз при столкновении с препятствием.

Автомобильное кресло для перевозки детей

Так что от внимательности и рачительности родителей в первую очередь зависит здоровье и счастье малыша. Вызывая, например, такси, а это стоит сделать не менее чем за 4 часа перед поездкой, чтоб водитель успел подготовиться, обязательно стоит поинтересоваться у диспетчера наличием кресла для ребёнка. А если все меры соблюдены, тогда двигаться в путь, не боясь не инспекторов ГАИ, не лихачей на дороге.
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