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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Портативный биохимический анализатор крови

Портативный биохимический анализатор крови

0
46
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
static-eu.insales.ru
Контроль изменений в показателях крови помогает предотвратить ухудшение состояния и выявить патологии на ранних стадиях их развития.

Портативный биохимический анализатор крови

Контроль изменений в показателях крови помогает предотвратить ухудшение состояния и выявить патологии на ранних стадиях их развития. Портативный биохимический анализатор крови – это автономная лаборатория, которая обеспечивает точное и быстрое исследование. Компактный прибор необходим для определения концентрации следующих показателей:

  • уровня электролитов в крови – цинка, магния, калия, железа и прочих;
  • липидов – триглицерида, холестерина;
  • субстратов – мочевины, белка, билирубина;
  • ферментов – липаза, амилаза.

Биохимический анализатор может быть полностью автоматическими или полуавтоматическим. Как правило, данным устройством измеряют уровень глюкозы, степень свертываемости и индекс протромбина.

Кому и для каких целей необходим анализатор крови

Многофункциональный биохимический анализатор используется для исследования уровня различных веществ в крови. Его приобретают для личных целей люди с пониженной свертываемостью крови, с искусственным клапаном сердца, диагнозом «мерцательная аритмия». В спортивных и медицинских учреждениях анализатор необходим для предупреждения физического и умственного переутомления, травматизма. Постоянный контроль показателей требуется пациентам со склонностью к тромбозам, а также тем, кто принимает антикоагулянты.

Как пользоваться устройством

Чтобы провести анализ достаточно нанести небольшую каплю крови на вставленную в прибор тест-полоску. Процесс считывания данных, основанный на фотометрическом измерении коэффициента отражения, запускается автоматически. Через пару минут результаты отображаются на дисплее. Портативный прибор одновременно исследует несколько параметров, например, анализирует показатели холестерина и глюкозы.

Контрольная тест-полоска необходима для проверки основного функционала анализатора. Она представлена, как цветовой калибровочный стандарт, который считывается прибором.

Преимущества

Некоторые модели оборудованы разъемом для принтера, что позволяет распечатать результаты. Максимальная погрешность измерения находится в пределах +- 4%. Это отличный показатель не только для домашнего анализатора, но и для лабораторного оборудования. Результаты будут готовы уже через минуту-две. Память сохраняет до 30 результатов измерений на каждый показатель с указанием времени и даты.

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