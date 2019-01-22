ента новостей

12:19
В Петербурге запрещен ввоз марокканских томатов
11:16
Депутаты просят простить долги ЖКХ
09:59
Татьянин день в Историческом парке
09:55
В Петербурге в здании общежития произошел пожар
09:19
В Ленобласти обокрали ювелирный магазин
09:18
Морозная ночь
23:12
Иванович может оказаться в клубе из Саудовской Аравии
08:18
Рекордный вывоз снега
08:16
Очередной выпад
23:41
Выставка живописных работ Натальи Егоровой "Дыхание цветов"
22:57
Неудачей завершился для сборной России чемпионат мира по гандболу
15:12
Бесплатная юрпомощь
13:13
Воду можно пить
13:06
В Красном Селе реконструируют битву за блокадный Ленинград
12:52
В Петербурге отремонтируют вентиляционную шахту метро
12:29
Фестиваль Мужского Джазового вокала JAZZMAN
12:25
Шоу музыкального коллектива Not jazz band
12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
12:14
В Купчино лжегазовщик обокрал пенсионерку
22:53
Шайба Дацюка стала победной в игре с московским «Динамо»
19:36
Выставка народного художника СССР в галерее "Мансарда Художников"
19:34
Петербург: поле для спекуляции на детях
19:33
Ленты Ленинградской Победы раздадут у метро
19:29
Люди предпенсионного возраста получат право на бесплатную юридическую помощь
14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
11:15
Лекция об Арктике
09:42
Оптимистичный прогноз?
23:13
Победа УНИКСа осложнила положение «Зенита» в Еврокубке
14:46
На химзаводе в Ленобласти прогремел взрыв
11:10
На севере Петербурга задержали сбытчика амфетамина
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » Компания «ПНСК»: лучшие цены и качество на весь спектр оборудования для АЗС

Компания «ПНСК»: лучшие цены и качество на весь спектр оборудования для АЗС

0
0
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Преимущества и особенности сотрудничества с компанией «ПНСК». Какие дополнительные услуги предлагает организация своим клиентам.

Производственное объединение «ПНСК» уже более 20 лет остается в РФ крупнейшим заводом, специализирующимся на изготовлении всего комплекса технического оснащения для АЗС. В состав холдинга входят сразу несколько отраслевых предприятий. Это позволяет каждому клиенту рассчитывать на то, что необходимое ему оборудование будет изготовлено, доставлено и установлено «одними руками».

Все возможности «ПНСК» для заказчиков

Схема производства и логистики дает возможность «ПНСК» выполнять любые работы, связанные с проектировкой и строительством заправочных станций. Квалификация специалистов позволяет давать консультации по техническому обустройству как новых, так и уже существующих АЗС. В выполнении каждого заказа компания придерживается комплексного подхода: ведение объекта от старта его проектировки до запуска в полноценную эксплуатацию.

На территорию заказчика необходимое техническое оснащение доставляется в полной готовности, что дает возможность оптимизировать строительные сроки. Для заказа оборудования все данные представителей компании ПНСК можно посмотреть на странице контактов, там же предусмотрена форма для отправки текстовых сообщений.

Очевидные преимущества сотрудничества с компанией

За годы работы холдингом «ПНСК» было в комплексном формате построено более 1700 АЗС в пределах РФ и за рубежом. Среди клиентов компании значатся как крупные нефтяные предприятия («Роснефть», «Лукойл», «Газпром»), так и частные фирмы. Каждому из заказчиков специалисты холдинга готовы оказать целый перечень квалифицированных услуг:

  • проектировка и брендирование АЗС;
  • производство всей линейки оборудования на лучших финансовых условиях;
  • гарантия 100 %-ного заводского качества на любое техническое оснащение;
  • поставки и монтаж на всей территории РФ.

Главная цель холдинга «ПНСК» – создать оптимальное решение для успешного продвижения бизнеса каждого из клиентов. В распоряжении предприятия для этого в пределах Санкт-Петербурга имеется собственная производственная база, территория которой занимает более 12 Га. Ежегодно компания поставляет клиентам более 100 полнокомплектных АЗС и свыше 300 резервуарных емкостей различного назначения. И эти показатели далеко не предел, поскольку компания «ПНСК» постоянно совершенствует свои возможности в секторе изготовления высокотехнологичной продукции.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-05-2018, 14:54
Ареометры для топлива: принцип функционирования, назначение и критерии выбора
14-11-2017, 13:13
Строительные металлоконструкции любых типов
9-12-2013, 13:37
«ГрузовичкоФ» набирает обороты и новый персонал
1-10-2015, 00:36
Монтаж ЛВС: преимущества услуги и ее основные типы
18-02-2015, 22:12
Оборудование Интернет провайдера Yota
19-10-2018, 10:18
Изготовление прокатных станков для малого бизнеса

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
162
18-01-2019, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
0
150
17-01-2019, 14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
0
335
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
357
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
Наверх