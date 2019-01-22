Компания «ПНСК»: лучшие цены и качество на весь спектр оборудования для АЗС

Производственное объединение «ПНСК» уже более 20 лет остается в РФ крупнейшим заводом, специализирующимся на изготовлении всего комплекса технического оснащения для АЗС. В состав холдинга входят сразу несколько отраслевых предприятий. Это позволяет каждому клиенту рассчитывать на то, что необходимое ему оборудование будет изготовлено, доставлено и установлено «одними руками».

Все возможности «ПНСК» для заказчиков

Схема производства и логистики дает возможность «ПНСК» выполнять любые работы, связанные с проектировкой и строительством заправочных станций. Квалификация специалистов позволяет давать консультации по техническому обустройству как новых, так и уже существующих АЗС. В выполнении каждого заказа компания придерживается комплексного подхода: ведение объекта от старта его проектировки до запуска в полноценную эксплуатацию.



На территорию заказчика необходимое техническое оснащение доставляется в полной готовности, что дает возможность оптимизировать строительные сроки. Для заказа оборудования все данные представителей компании ПНСК можно посмотреть на странице контактов, там же предусмотрена форма для отправки текстовых сообщений.

Очевидные преимущества сотрудничества с компанией

За годы работы холдингом «ПНСК» было в комплексном формате построено более 1700 АЗС в пределах РФ и за рубежом. Среди клиентов компании значатся как крупные нефтяные предприятия («Роснефть», «Лукойл», «Газпром»), так и частные фирмы. Каждому из заказчиков специалисты холдинга готовы оказать целый перечень квалифицированных услуг:

проектировка и брендирование АЗС;

производство всей линейки оборудования на лучших финансовых условиях;

гарантия 100 %-ного заводского качества на любое техническое оснащение;

поставки и монтаж на всей территории РФ.

Главная цель холдинга «ПНСК» – создать оптимальное решение для успешного продвижения бизнеса каждого из клиентов. В распоряжении предприятия для этого в пределах Санкт-Петербурга имеется собственная производственная база, территория которой занимает более 12 Га. Ежегодно компания поставляет клиентам более 100 полнокомплектных АЗС и свыше 300 резервуарных емкостей различного назначения. И эти показатели далеко не предел, поскольку компания «ПНСК» постоянно совершенствует свои возможности в секторе изготовления высокотехнологичной продукции.