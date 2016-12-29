Особенности эксплуатации мощных дизель-генераторов до 400 кВт

Современные дизельные генераторы обеспечивают электроэнергией объекты, у которых нет доступа к центральной энергосети, либо работают как резервные источники питания. Рассмотрим возможности и характеристики мощных автономных установок.

Стабильная подача электроэнергии в большом объеме

Если вам нужно запитать электроэнергией крупный объект, подключить специальное промышленное оборудование или инструменты (например, на строительной площадке), тогда оптимальным решением станет генератор с номинальной мощностью 400 кВт. Отметим сферу применения таких электростанций:

резервное питание объектов, для которых важно получать электроэнергию в стабильном режиме: банки, гостиницы, офисные центры, медицинские учреждения и пр.;

подача электроэнергии на объекты, отдаленные от ЛЭП: стройки, загородные поселки, месторождения, артели (вахтовые поселения) и т.д.

Мощные дизельные установки отлично подходят для обеспечения энергией крупных строений: детские сады и школы, супермаркеты, санатории, поликлиники и т.д. Выдаваемой мощности хватает на то, чтобы на этих объектах горел свет и работало основное оборудование, обеспечивающее их жизнедеятельность.

Зайдя на сайт http://www.litenergo.ru/dizelnye-elektrostantsii/400-kvt/ вы сможете ознакомиться с моделями дизельных генераторов 400 кВт. Это технически сложное оборудование, имеющее большие габариты и солидный вес (до 4 тонн). Работа с такими установками требует определенных знаний, но благодаря автоматическим системам процесс контроля и управления удается значительно облегчить.

Основные характеристики генераторов 400 кВт

Выбирая дизельную установку, нужно ориентироваться на задачи, которые вы перед ней ставите, учитывая условия эксплуатации автономного оборудования. Характеристики генераторов:

мощность (номинальная и максимальная);

тип двигателя и исполнение установки;

габариты и расход топлива (литров в час).

Современные модели электростанций оснащаются электронным стартером и регулятором, который контролирует обороты силового агрегата, обеспечивая его безопасную работу и защищая от перегрузок.

Двигатель на таких установках имеет жидкостное охлаждение (наличие этой системы обязательно, за счет нее генератор работает без остановки длительное время). Для управления оборудованием можно использовать пульт. Дизель-генератор комплектуется подушками, снижающими уровень вибрации.