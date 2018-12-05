» Депутаты Петербурга поддержали идею контролировать работу такси

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга Денис Четырбок и Алексей Макаров разработали проект закона, который регламентирует порядок контроля за соблюдением требований к перевозкам пассажиров в легковом такси. Соответствующую инициативу уже поддержали в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 5 декабря.

Согласно тексту документа, уполномоченный орган исполнительной власти (предположительно, комитет по транспорту) будет следить за тем, чтобы компании и индивидуальные предприниматели, которые занимаются перевозкой пассажиров и багажа, соблюдали установленные для них требования законодательства. К таким, в частности, относятся обязательный водительский стаж не менее 3-х лет, наличие «шашечек», медицинское освидетельствование водителей перед каждым выходом на линию.

Как поясняет Денис Четырбок, разговоры о том, чтобы регламентировать работу такси, идут достаточно давно, однако каких-либо кардинальных измен ений в этой области так и не было.

–Чуть ли не каждый день в сводки новостей попадают ДТП с участием водителей такси. Так, несколько месяцев назад серьёзная авария произошла на Синопской набережной. Тогда водитель такси из-за сильной усталости уснул за рулём и влетел в припаркованный автомобиль. Как следствие, пострадавшего пассажира такси увезли на «скорой». И таких примеров очень много, – отмечает депутат.

Предполагается, что контролирующий орган будет осуществлять выездные проверки, плановые осмотры и обследования такси, а также организовывать профилактические мероприятия. По их окончании планируется составлять специальный акт.