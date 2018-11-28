Инновации имеют огромное значение в наши дни. Новые технологии применяются во многих сферах. Потому вопросам инноваций уделяется повышенное внимание. Проводятся различные форумы, конгрессы, конференции.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице пройдет Международный инновационный форум. Мероприятие состоится на площадке «Экспофорума». Ожидается более 3000 участников и более 300 организаций. Такой форум пройдет в городе на Неве в 11-й раз.

В этом году будет затронута тема цифровых технологий. Участники обсудят технологии для экономической сферы, конкуренции, а также поговорят об инвестициях в инновации. На форуме прозвучат специальные лекции, а также будут рассмотрены темы внедрения технологии «умный город» и других инновационных решений.