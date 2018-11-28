ента новостей

09:54
Трамп не захочет встречаться?
23:28
Петербургский «Спартак» растерял преимущество и проиграл «Буревестнику» в Суперлиге
20:26
С Коваржем в воротах «Автомобилист» всухую победил «Салават Юлаев»
10:51
В Московском районе насильник с ножом напал на девочку
10:44
В Красногвардейском районе ликвидирован притон для занятий проституцией
10:26
Рынок питания Петербурга: дети травятся – поставщики считают денежки
06:38
Гололедица в Ленобласти
06:17
Инвестиции в бизнес
22:10
Неприятности Ильи Ковальчука в «Лос-Анджелесе»
17:24
«Зенит» выиграл первый круг чемпионата России
10:14
Борьба с пьянством
10:11
На пожаре в Ленобласти погибла женщина
08:50
Акция в день матери
23:55
Миллер-Макинтайр стал заменой Дженнингсу в баскетбольном «Зените»
23:13
СКА снова проиграл ЦСКА
23:23
«Химки» одолели «Жальгирис» в Евролиге в матче-триллере
12:30
В Ленобласти на обочине дороги обнаружен труп молодой женщины
07:09
«Яблоко» раскололось
06:46
Деньги на дороги
22:25
СКА разгромил «Северсталь», победную шайбу забросил Якупов
11:47
В Приморском районе задержали подозреваемую в краже иномарки
09:54
Monique Thomas и Квартет Константина Хазановича
09:51
В Адмиралтейском районе ограблен ювелирный салон
08:36
ВИЧ-мобиль
08:11
Потенциал цифровых технологий
22:12
Швед вернулся в строй, и «Химки» разгромили «Будучность»
19:42
Концерт Карлоса Д'Онофрио: петербуржцев познакомят с разнообразием латиноамериканской музыки
13:39
Баскетбольный «Зенит» избавился от Брэндона Дженнингса
11:36
В центре Петербурга обокрали туриста из Германии
11:28
Бал-реконструкция «Евгений Онегин»
Все новости
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» Инновационный форум

Инновационный форум

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге пройдет международное мероприятие, посвященное инновациям 

Инновации имеют огромное значение в наши дни. Новые технологии применяются во многих сферах. Потому вопросам инноваций уделяется повышенное внимание. Проводятся различные форумы, конгрессы, конференции.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице пройдет Международный инновационный форум. Мероприятие состоится на площадке «Экспофорума». Ожидается более 3000 участников и более 300 организаций. Такой форум пройдет в городе на Неве в 11-й раз.

В этом году будет затронута тема цифровых технологий. Участники обсудят технологии для экономической сферы, конкуренции, а также поговорят об инвестициях в инновации. На форуме прозвучат специальные лекции, а также будут рассмотрены темы внедрения технологии «умный город» и других инновационных решений.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-11-2014, 08:05
Международный форум
22-11-2018, 08:11
Потенциал цифровых технологий
5-06-2017, 08:13
Форум пройдет раньше
27-02-2015, 08:08
В Санкт-Петербурге открылся шестой международный форум «Экология»
12-11-2018, 08:37
Очередной инвестиционный форум
21-11-2016, 07:36
В городе открылся образовательный форум

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
174
20-11-2018, 08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
0
248
13-11-2018, 11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
0
276
12-11-2018, 09:06
В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского
0
264
12-11-2018, 09:00
В Ленобласти водитель иномарки насмерть сбил пешехода
Наверх